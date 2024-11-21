ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 16:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Mimar sinan Mahallesi yasin sokak içerisinde oluşan içme suyu arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar Mimar sinan Mahallesi Bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Caddesinde Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Caddesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ KÖY CEYİZ GÖLÜ CADDESİNDE Q 355 PE İÇME SUYU HATTINDAKİ ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TOKİ.

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Arıza Tarihi: 21.11.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 15:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCASAR MAHALLESİ 2711 SOKAKTA Q 100 PVC HATTAKİ ARIZA SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOP

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:10:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 17:00:00

Detay: KAHRAMANKAZAN SARAY MAHALLESİ, ADNAN MENDERES BULVARI 4. CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ, ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YENİCE MAHALLESİ BİNALİ YILDIRIM BULVARINDA KÖPRÜ ÜZERİNDE Ø225mm BORU DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YENİCE MAHALLESİ, DUMLUPINAR MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, ESENBOĞA MAHALLESİ ANKARA BULVARININ BİR KISMI.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:15:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 20:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : HAYMANA İLÇE MERKEZİNDE SU KULLANIMININ FAZLALIĞI SEBEBİYLE YÜKSEK KOTLARDA YER YER BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KESİNTİLER MEYDANA GELEBİLİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE KONUTLAR MEVKİİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 11:20:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 17:00:00

Detay: Beytepe mahallesi Beytepe köyü mezarlık yanında bulunan içme suyu arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi Beytepe köyü ve civarı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli malıköy mahallesi bedirhan caddesi içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş oluğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Malıköy mahallesi tamamı

AYAŞ SU KESİNTİSİ