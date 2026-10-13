Gölbaşı’nda sel suları karayolunda hasara neden oldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel suları karayolunda hasara neden oldu.

Gölbaşı ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Şehit Ahmet Demir Caddesi üzerindeki yolun bir bölümü sel sularının etkisiyle hasar gördü. İlçede etkili olan yağış sonrası oluşan sel suları, cadde üzerindeki karayolunda ciddi hasara yol açtı. Yoldaki asfaltın bir kısmının tamamen yerinden kalktığı bölgede ulaşım olumsuz etkilendi.

Hasar meydana gelen cadde üzerinde trafik akışının kontrollü ve aralıklı olarak sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı