Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.D., ve İ.T.A., isimli şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların aynı zamanda üzerinden 20 gram sentetik uyuşturucu ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN