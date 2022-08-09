Esenyurt Haberleri - Esenyurt Haber - Haberler

Esenyurt Belediye Meclisi'nde "Ek Bütçe" Talebi, AKP ve MHP'li Meclis Üyeleri Tarafından Reddedildi

Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri böyle çaldılar

İmamoğlu: "Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar"

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