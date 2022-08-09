Esenyurt Haberleri - Esenyurt Haber - Haberler

Esenyurt Haberleri
Esenyurt haber, Esenyurt son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İsig: Temmuzda 169 Emekçi, Yılın İlk Yedi Ayında 1014 Emekçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti
Motosikletin önünü kaldırmaya çalışan kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı; o anlar kamerada
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 9 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haberi: İSTANBUL ? ESENYURT'TA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZA SONRASI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! Esenyurt'ta trafik kazası meydan savaşına döndü... O anlar kamerada
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 8 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Esenyurt'ta sevgilisiyle ayrı eve çıkmak isteyen genç, kaldırım taşıyla dayak yedi
Ardahan haber! İmamoğlu, Ardahan'da: "3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler.
Esenyurt Belediye Meclisi'nde "Ek Bütçe" Talebi, AKP ve MHP'li Meclis Üyeleri Tarafından Reddedildi
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 7 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 6 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Bingöl haberleri | Esenyurt'ta madde bağımlısı genç dehşet saçtı: Polise döner bıçağı sallayıp çevredeki vatandaşları böyle kovaladı
Madde bağımlısı şahıs, polise ve vatandaşlara döner bıçağıyla tehditler savurdu
İmamoğlu: "Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar"
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 5 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 5 Ağustos 2022 Büyükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı... O anlar kamerada
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 4 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 4 Ağustos 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyince olanlar oldu! Kız tarafının ailesi kaldırım taşı ile saldırdı
İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 3 Ağustos 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
Sinir krizi geçiren Nijeryalı, Esenyurt'u birbirine kattı! Yalın ayak gezip, otomobilin tavanını patlattı
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