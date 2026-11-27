Esenyurt Meydanı'nın hemen yanı başındaki çarşı, Suriyeli işyerleri ve Suriyeli müşteriyle ünlü.Falafelciler, kahveciler, fırınlar, pastaneler, kuyumcular ve önlerindeki kalabalıklar…Öyle ki yıllardır burası halk arasında "Küçük Şam" ve "Küçük Halep" gibi isimlerle anılıyor.Ama son dönemde çarşıda sessiz sedasız bir dönüşüm yaşanıyor.İki, üç sene öncesine kıyasla Suriyeli işyerlerinde de Suriyeli müşteri kalabalığında da bir azalma dikkat çekiyor.Açık havada kahve satılan bir standın önünde konuştuğumuz bir grup Suriyeli genç, "Artık Türklerin dükkanları artıyor burada" diyor.Hem İstanbul'da hem de Türkiye çapında, Suriyelilerin yoğun olduğu farklı yerlerden de benzer haberler geliyor."Biz de bunu gözlüyoruz ama bunun dışında sayılar da bunu ifade ediyor" diyen İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, resmi verilere göre Türkiye'deki Suriyelilerin sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor.Esenyurt Kent Konseyi Göçmen Meclisi Sorumlusu, bağımsız araştırmacı Birgül Çay, ortadaki görünmezliğin, aynı zamanda belirsizliğin de sonucu olduğunu söylüyor."Kimliklerin pasife alınabildiğine ilişkin deneyimler ve geri gönderilme kaygısı insanları daha temkinli davranmaya itiyor. Herkes daha az dikkat çekmek, mevcut durumunu korumak istiyor. Bu nedenle sosyal hayatta daha içine kapanık bir tutum benimsiyorlar" diyor.Suriye'de yönetimin değiştiği 8 Aralık 2024'ün ikinci yıldönümü yaklaşırken Türkiye'deki Suriyeliler, kendi içlerinde, gitmek ya da kalmak seçeneklerini tartışıyor.Hükümet yetkilileri bir yandan geri dönüş vurgusu yaparken diğer yandan işgücü ihtiyacından da bahsediyor. Suriye'de henüz oturmayan bazı şartlar da göz önüne alındığında dönüşlerin seyrini kestirmek zorlaşıyor.Ancak ortada değişmekte olan bir tablo var ve bu, gündelik hayatta dahi görülebiliyor.

Düşüş sürüyor, sayı 2 milyona doğru yaklaşıyorİçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısı, 2021 yılında en üst seviyesi olan 3 milyon 737 bin 369'a ulaştı.O tarihten itibaren ise sayı düştü.Kurumun 19 Kasım 2026'da yayımladığı son güncel verilere göre bu sayı 2 milyon 194 bin 517'ye gerilemiş durumda.İkamet izniyle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı ise 91 bin 201.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili en son 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine döndüğünü" söyledi."Böylelikle toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını" ekledi.Metin Çorabatır, "yaz aylarında haftada yaklaşık üç – dört bin Suriyelinin dönüş yaptığını, şu anda kış olması ve okullar nedeniyle bu dönemde ise haftada 800 ile bin kişinin döndüğünü" söylüyor.

Suriyeliler dönme konusunda ne düşünüyor?Esenyurt'ta farklı yaş, cinsiyet ve mesleklerden ondan fazla Suriyeliyle gitmek ve kalmak konusunu konuşuyoruz.İsim yazılmasını ve fotoğraf çekilmesini istemiyorlar.Bir mahallede, 14 yaşındaki bir erkek çocuk ve annesiyle görüşüyoruz.Halepliler. Giriş katındaki evlerinde 14 kişi kaldıklarını anlatıyorlar. Soğuğa karşı pencerelere muşamba çakmışlar.Anne, çöplerden karton ve eşya topluyor. Türkçesi yok. "İş yokmuş oralarda. İnşallah bir gün döneriz" diyor Arapça, gülümseyerek. Oğlu Türkçe biliyor. Anlattığına göre, sınıfındaki bir çocuk, kalem tartışması yüzünden ona vurunca üçüncü sınıfta ilkokulu okulu bırakmış.10 yaşından beri tekstil atölyelerinde çalıştığını söylüyor.Ama son çalıştığı işyerinde işler bitmiş, o da başka atölyelerde iş arıyormuş."Senin yaşında olup tekstilde çalışan çok çocuk var mı?" diye sorunca "Çok var" diyor.Suriye'ye dönme konusunda çarpıcı bir cevap veriyor yorgun yüzü gülümseyerek: "Dönmek istiyorum çünkü orada iş yokmuş, dönersem ben de çalışmam, yatarım ne güzel."Başka bir noktada 19 yaşındaki bir tekstil işçisi kadınla görüşüyoruz.Afrinliymiş. Çocukken ailesiyle Türkiye'ye gelmiş. O da İlkokul üçüncü sınıfa kadar okumuş sonra bırakmış. 10,5 yaşından beri çalıştığını anlatıyor."Amcamın kızı Suriye'ye döndü, maddi olarak şikayetçiler ayrıca dost çevresi yokmuş" diyor.Gitmek istemediğini söyleyen genç kadın bunun nedeni sorduğumuzda ise "Orada bayanlar çalışamıyor. Ben çalışmak istiyorum" cevabını veriyor.Ayrıca sorumuz üzerine, "Kendimi buraya daha çok ait hissediyorum" diyor.

Bir mahallede bir bakkal ve lisede okuyan oğluyla konuşuyoruz.Halepliler. Baba, dükkanın olduğu binanın kentsel dönüşüme gireceğini, girmesiyle Suriye'ye döneceklerini anlatıyor.Kafasında, köyüne dönüp tarım ve hayvancılıkla uğraşmak varmış: "Gidenler çok oldu. Fabrikalarda iş az. Ama burada da hayat zor. Geçim zorlaştı. İnşallah iki, üç ay sonra döneceğim."Oğlu ise Türkiye'yi sevdiğini, okul arkadaşlarının hepsinin Türk olduğunu anlattıktan sonra o da Suriye'ye döneceğini, ailesini bırakamayacağını söylüyor.Çarşıda görüştüğümüz bir tatlı işletmecisi, "Gidenlerden bazıları memnun, bazıları değil. Gidip dükkan açanlar oldu, bazılarının durumu iyi. En iyi iş gıda. Gıda işini yapanlar beceriyor ama maaşlı işler az" diyor.Kendi planı konusunda ise "Bu dükkanı kuralı 13 yıl oldu. Benim için sıfırdan yapmak şimdi çok maliyetli olur. Ama bir gün dönmek isterim" diye konuşuyor.

Açık havada kahve satan bir standın önünde toplanmış, aralarında Arapça sohbet eden bir grup genç erkeğin Türkçeleri çok iyi.Çoğu çok küçükken Türkiye'ye gelmişler ve Suriye'deki hayatı hiç bilmediklerini anlatıyorlar.Geri dönme konusunda net bir tutumları yok ama üst kuşaklara göre kalmayı daha çok istedikleri anlaşılıyor.Suriyeli göçmenlerle sürekli iletişim halindeki Birgül Çay, dönüş tartışmalarıyla ilgili izlenimlerini şöyle anlatıyor: "Dönenlerin anlattıkları pek de umut verici değil. Birçoğu Suriye'deki yıkımı anlatıyor akrabalarına. Tutunamayıp geri dönmeye çalışanlar var. Suriye'de muhtemel bir işsizlik ile Türkiye'deki geçim sıkıntısı arasındalar.""Bir başka gözlemim, kuşaklar arasında da belirgin bir fark oluştuğu. Özellikle gençler gitme konusunda aileleriyle aynı düşünmüyor. Onlarda Türkiye'de kalma eğiliminin daha güçlü olduğunu gözlemliyoruz."Hem İLGA'nın hem de Birleşmiş Milletler'in bu süreçte Suriyeli göçmenlerle ülke çapında anketler yaptıklarını söyleyen Metin Çorabatır, bunun onlar için zor bir karar olduğunu aktarıyor ve nedenini açıyor: "Çünkü dönünce artık dönüyorsun. Suriye'den emin olmak istiyorlar yani ülke yeniden karışmasın yeniden bir yerinden edilmeyle karşılaşmayalım diye karmaşık bir durumlar. Düşünüyorlar. Kimileri, 'Çocukların okulu bir bitsin' diyor."Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona erdi2026 yılı içinde Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili iki kritik gelişme oldu.Bunlardan birincisi, 1 Ocak itibarıyla Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmetinin sona ermesiydi.Bu, sağlık hizmetleri nedeniyle tıpkı Türk vatandaşlarından alındığı gibi, Suriyelilerden de artık katkı payı alındığı anlamına geliyor.Birgül Çay bu konuyla ilgili, "Sahadan aldığımız izlenim, bunun ailelerde ciddi bir kaygı yarattığı yönünde. Bu, bazı göçmenler tarafından "Artık gitmemizi istiyorlar" şeklinde algılanıyor."Metin Çorabatır ise "Bunu geri dönüşleri teşvik edici gibi, dolaylı bir zorlama gibi yorumladık" dedikten sonra ek gelişmelerin olduğunu anlatıyor: "O faktör hala var ama devlet onu kompanse edecek yan mekanizmaları oluşturdu. Aile Bakanlığı'na gidip 'Benim gücüm yok' dedikleri zaman hakikaten gücü var mı yok mu diye bakıyorlar."

Çalışma izni muafiyeti getirildiİkinci gelişme ise haziran ayında Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirilmesi oldu.İçişleri Bakanı Çiftçi bu gelişmeyi duyururken, "Suriyelilerin karşıladığı işgücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik" dedi.Metin Çorabatır, kayıtlı çalışma için daha önce işveren başvuruyu yaparken şimdi çalışanın kendisinin başvuru yapabildiğini ve o işverenin çalışanı sigortalayabildiğini aktarıyor.Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) geçmişteki çalışmaları Türkiye'deki Suriyeli işçilerin çok büyük bir bölümünün kayıt dışı çalıştığını gösteriyor.Çorabatır, olumlu olarak gördüğünü söylediği bu uygulamadan sonra sahada sigortalı çalışan Suriyelilerle ilgili bir artış gözlemlemediklerini söylüyor: "Etrafımızdaki insanlarla konuştuğumuzda 'Ben artık kayıtlı çalışıyorum, sigortalıyım' diyenlere pek rastlamıyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla eski sistem devam ediyor."Birgül Çay da gözlemlediği kadarıyla mevcut şartlarda insanların işini kaybetmeyi göze alamadığını ve bu yüzden bu hakkını fiili olarak kullanamadığını anlatıyor.

Suriyelileri bundan sonra ne bekliyor?İçişleri Bakanı Çiftçi, temmuz ayında yaptığı açıklamada, geçici koruma statüsünün yeniden ele alınması gerektiğini, çünkü geçmişte bu statünün verilmesine yol açan şartların değiştiğini belirtti.Çiftçi, "Bu statünün yeniden düzenlenmesi, hatta artık sona erdirilmesi gerekiyor" diye konuştu.Bu statünün ne zaman ve nasıl kaldırılacağı henüz bilinmiyor.Bu süre zarfında geri dönüşler ise sürüyor.Son yıllarda bazı ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri geri dönüşlerde zorla gönüllü dönüş evrakı imzalatılması gibi hak ihlalleri olduğunu iddia etti.Yetkililer ise bu iddiaları reddediyor ve dönüşlerin "gönüllü, güvenli ve onurlu" olduğunu savunuyor.İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılında yayımladığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda, Türkiye'den Suriye'ye dönmesi hedeflenen Suriyelilerin sayısı da yer alıyor.Buna göre bakanlık, 2024'te 650 bin, 2025'te 700 bin, 2026'da ise 750 bin Suriyelinin dönüşünü hedeflemiş.2027 hedefi 800 bin, 2028 hedefi ise 850 bin.Metin Çorabatır, sahadaki gözlemlerini aktarırken, "Bir sene öncesine kadarki daha katı uygulamalarda bir yumuşama var" deyip bunu açıyor: "Biz de bunu şuna bağlıyoruz; Türkiye'nin bu işgücüne de ihtiyacı var. Suriye de Türkiye'den herkesi bir anda iteyim demiyor. Onların da bir absorbe etme kapasitesi var."Çorabatır, Suriyelilerin geri dönüş sürecini Türkiye'deki gelişmeler kadar Suriye'deki şartların da belirleyeceğini belirtiyor.Burada başta güvenlik şartlarından bahseden Çorabatır, özellikle Türkiye'ye göç vermiş Halep ve çevresindeki konut, elektrik, hizmetlere erişim gibi başlıklardaki eksiklere dikkat çekiyor ve "İnsanlar onların düzelmesini bekliyor, düzeldikçe dönecekler" tahmininde bulunuyor. Çorabatır'ın öngörüsüne göre dönüşler sürecek, Suriyelilerin bir bölümü ise Türkiye'de kalacak. Kalanlar için yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekeceğini ve Türkiye'nin de işgücü konusunda onlara ihtiyacı olduğunu belirten Çorabatır, işgücü konusunun da ucuz değil kayıtlı bir işgücü olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.Birgül Çay ise Suriyeliler için belirsizliklerin ortadan kalkmasının önemli olacağı kanısında: "İnsanların önünü görebilmesi için geçici koruma statüsünün geleceğine ilişkin belirsizliğin sona ermesi gerekiyor. Kalacaklarsa hangi haklarla ve hangi koşullarda yaşayacaklarını, döneceklerse de bunu güvenli, gönüllü ve onurlu koşullarda gerçekleştirebilmelerini sağlayacak açık politikalara ihtiyaç var."