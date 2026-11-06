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Esenyurt'ta araçta uyuşturucu bulundu, ev aramasında 3 tabanca ele geçirildi

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Esenyurt'ta durdurulan ticari araçta 21,4 gram uyuşturucu ele geçirildi; şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 25 pompalı tüfek fişeği ve 92 fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, çalışmaların devamında bir evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 117 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde durdurulan ticari araçtaki R.E. (20) üzerinde yapılan aramalarda 21,4 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan baskında Ş.E. (66) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet pompalı tüfek fişeği, 92 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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