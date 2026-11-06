Esenyurt'ta aracında 21,4 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 Kasım'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari aracı durdurdu. Araçta ve arabada bulunan R.E'nin (20) üzerinde yapılan aramada, 21,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda da 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 25 pompalı tüfek fişeği ve 92 fişek ele geçirildi. Evde bulunan Ş.E. (66) de gözaltına alındı.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. tutuklandı.

Kaynak: AA