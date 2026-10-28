Kayseri Melikgazi'de otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Z.U. yönetimindeki 38 KP 171 plakalı otomobil, Esenyurt Mahallesi Profesör Doktor İhsan Ketin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki O.G. olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA