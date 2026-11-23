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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı büyük tepki çekti. Evine ekmek alıp dönen küçük çocuğun, kapısının önünde bekleyen bir kişinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KAPISININ ÖNÜNDE HEDEF ALDI

Esenyurt'ta yaşanan olayda, 5 yaşındaki kız çocuğu evine ekmek alıp döndüğü sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın kapının önünde beklediği, küçük çocuğu zorla öptüğü ve cinsel istismarda bulunduğu görüldü.

"BULUN BU SAPIĞI" ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi. "Bulun bu sapığı" çağrılarının yapıldığı olayla ilgili emniyet ekiplerinin şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi