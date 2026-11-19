Esenyurt'ta alkollü şahıs 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşüp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre 4'üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü şahıs, ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde balkona çıkan alkollü şahıs, 4'üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şahsın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesinde Bağlarçeşme Mahallesi 1139 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan alkollü L.Y isimli şahıs 4 katlı binanın balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Düşme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.