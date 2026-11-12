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Esenyurt'ta lise öğrencileri İETT otobüsünde şakalaşırken camı kırdı

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Esenyurt'ta lise öğrencileri İETT otobüsünde şakalaşırken camı kırdı Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta lise öğrencileri İETT otobüsünde şakalaşırken camı kırdı
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Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri, şakalaşmanın dozunu kaçırarak İETT otobüsünün camını kırdı. Otobüs şoförü güvenlik nedeniyle aracı durdurup boşalttı; öğrencilerin otobüsten inme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri şakalaşmanın dozunu kaçırınca İETT otobüsünün camını kırdı.

Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri şakalaşmaya başladı. Şakalaşmanın dozunu kaçıran öğrenciler İETT otobüsünün camını kırdı. Otobüs şoförü güvenlik nedeniyle otobüsü durdurarak boşaltı. Öğrencilerin otobüsten inme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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