AVCILAR'da kimseye haber vermeden evden ayrılan E.A. (16), 23 saat sonra Esenyurt'ta bulundu. Kızının bulunduğu haberini alan annesi ve yakınları gözyaşları içinde birbirine sarıldı.

Firuzköy Mahallesi'nde yaşayan E.A., 20 Kasım Cuma günü saat 16.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Kızına ulaşamayan annesi Meryem A., arkadaşlarını ve tanıdıklarını aradı. Sonuç alamayınca polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

23 SAAT SONRA ESENYURT'TA BULUNDU

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından E.A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Aile ve Firuzköy Muhtarı Canan Karaköse, sanal medyadaki haber sayfaları ve gruplarında E.A.'yı görenlerin haber vermesi için paylaşımlarda bulundu. DHA muhabirinin kayıp haberini yapmak için eve gittiği sırada anne Meryem A., gelen telefonla kızının Esenyurt'ta bulunduğunu öğrendi. 23 saat sonra gelen haberin ardından evdekiler gözyaşları içinde birbirine sarıldı. Aile, kızlarını teslim almak üzere polis merkezine gitti.

'SAĞ SALİM BULUNDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'

Kızın bulunması için çaba harcayan muhtar Canan Karaköse, "Dün saat 4 sularında kendisi evden çıkıyor. Bana da kızımızın kaybolduğu ihbarı geldi. Biz de gruplarımızda paylaştık, sağ olsun vatandaşlarımız, komşularımız konuyla alakalı paylaşımlar da yaptılar. 24 saat olmadan sevindirici haberi hep birlikte aldık, kızımız bulundu. Şu anda ailesi de onu almaya gitti. Kızımız Esenyurt'ta, şu anda durumu iyi olduğu haberini de aldık. Sağ salim bulunduğu için mutluyuz. Komşularımızla beraber haberi de alınca çok mutlu olduk. Allah bir daha böyle acılar, kayıplar göstermesin. Çocuklarımız sağlıklı, mutlu ortamda büyüsünler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı