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İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon! 3 ilde 12 gözaltı

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İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon! 3 ilde 12 gözaltı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon! 3 ilde 12 gözaltı
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İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde iş yerlerini kurşunlayan, kundaklayan ve suç örgütü adına tehdit ile silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İstanbul merkezli Adana ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 adrese baskın yapıldı ve 7 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
  • Soruşturma; Esenyurt ve Güngören'deki kurşunlama, kundaklama ve suç örgütü adına tehdit ile silah temini olaylarını kapsıyor.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 7 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırı yapmakla suçlanan 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul'da iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların faillerine operasyon başlattı.

GALERİ KURŞUNLANDI, İŞ YERİ KUNDAKLANDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde; 7 Ekim'de Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren iş yerine yönelik teşebbüste kalan kurşunlama eylemi, 9 Ekim'de Güngören'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayı ve aynı gün aynı ilçede bir aracın kundaklanması eylemi tespit edildi.

Ekipler ayrıca 19 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim'de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi, 28 Ekim'de suç örgütü adına silah temin eden şahıslar ile 30 Ekim tarihinde Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kundaklanması eyleminin faillerini de tek tek belirledi.

3 İLDE 17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet ekipleri, 7 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Adana ve Bursa'da 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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