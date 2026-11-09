İstanbul Emniyeti Esenyurt ve Silivri'de 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirdi

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Silivri'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, Esenyurt ve Silivri'de belirlenen bir araç ve adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda 391 kilo 650 gram sıvı metamfetamin, 15 kilo 150 gram kristal metamfetamin, 54 kilo 100 gram aseton, 2 adet hassas terazi, 2 adet test kitiyle, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 406 kilo 800 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı