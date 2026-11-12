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Esenyurt'ta uyuşturucu imalathanesine baskın yapıldı, 33 kilo metamfetamin bulundu

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Esenyurt'ta uyuşturucu imalathanesine baskın yapıldı, 33 kilo metamfetamin bulundu Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta uyuşturucu imalathanesine baskın yapıldı, 33 kilo metamfetamin bulundu
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Esenyurt'ta uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen eve polisin düzenlediği baskında 33 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında uyuşturucu imal ve ticareti ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde Esenyurt'ta uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramalarda 32 kilogram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 2 kilo 800 gram kimyasal katkı maddesi, 1 tabanca, 8 fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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