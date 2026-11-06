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Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak, maçı Melek Dakan yönetecek

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Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçı Melek Dakan yönetecek; Kocaelispor'da Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın oynaması beklenmiyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Melek Dakan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraber ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
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