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ESENYURT'ta daha önce yıkımı yapılan bir binanın molozları arasında demir toplayan bir kişi boşluğa düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Doğan Aras Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce yıkımı yapılan bir binanın molozları arasından demir toplayan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın enkazı havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı