İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partiyi muhalefet değil ülkeyi yönetmek için kurduk dedi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz bu partiyi muhalefet etmek için kurmadık. Salt düzen karşıtlığı için kurmadık. Büyük bir kararlılıkla ülkeyi yönetmeye talip olduğumuz için kurduk." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Esenyurt'ta bir otelde düzenlenen yeni üye toplu katılım törenine katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, partililere teşekkür ederek, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul'un, İyi Parti'nin mücadele tarihinde en önemli yerlerden biri olduğunu belirten Dervişoğlu, "Buna bağlı olarak da en fazla gücü arkamızda hissettiren teşkilatımızın güç bulduğu bir alandır. Bu gücün her geçen gün artan bir biçimde kendisini hissettirmesi de bizim açımızdan çok önemlidir." dedi.

Dervişoğlu, bugünkü üye katılım toplantısına emek veren ve varlıklarıyla partiye güç katmak üzere aralarına katılan dava arkadaşlarına teşekkür ederek, "Biz bu partiyi muhalefet etmek için kurmadık. Salt düzen karşıtlığı için kurmadık. Büyük bir kararlılıkla ülkeyi yönetmeye talip olduğumuz için kurduk. O sebeple bir taraftan kurumsal kimliğimizi güçlendireceğiz, bir diğer taraftan da kurumsal kapasitemizi arttırmaya gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Fon soruşturmasına değinen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi çıkıp diyorlar ki birileri şeytana uymuş. O zaman vatandaşı nasıl tatmin edelim? Vatandaşın önüne birkaç suçlu çıkaralım, o suçluları teşhir edelim, işte Sayın Cumhurbaşkanı ve mevcut iktidar her suçun üstüne ayrım yapmaksızın gidiyor izlenimi verelim istiyorlar."

Dervişoğlu, her alanda ciddi problemlerle karşı karşıya olduklarını savunarak, "Adalet alanında, hukuk alanında, ekonomide, dış politikada bizim yönetmemiz icap eden süreçlerin başkalarının yol göstericiliğiyle sürdürüldüğü dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunlara karşı da tarihi sorumluluğumuzun icaplarını yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi diyorlar işte Abdullah Öcalan cezaevinden başka bir yerleşkeye taşındı. Bakın ben size söylüyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, yüksek güvenlikli cezaevinde infaz edilir. Onun dışında bir şey yapabilmek mümkün değildir. Bu idarenin tasarrufuyla değiştirilebilecek bir konu da değil. Kanunla belirlenir. Şimdi Abdullah Öcalan'ın o güvenlikli cezaevinden villaya taşındığının haberini biz İmralı ulaklarından aldık. Adalet Bakanı söylemedi. Cumhurbaşkanı söylemedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü söylemedi. Mecliste grup başkanvekilleri ve grup başkanları açıklamadı. Abdullah Öcalan'ın cezaevinden villaya taşındığının haberini biz onun ulaklarından aldık. Eğer bu memlekette gerçekten adalet varsa ve bir bakanlık tarafından da temsil ediliyorsa söylüyoruz. Bu doğrudan doğruya Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması halidir."

Anıtkabir merdivenlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girmesiyle ilgili Dervişoğlu, "Merdivenden kiminle indiğime dair bazı dedikodular çıkarıldı, sosyal medyada da acayip bir yankısı oldu. Ben size söylüyorum. Siz benim merdivenden kiminle indiğime bakmayın, merdivene kiminle çıkıyorum ona bakın. Hala bu spekülasyon konusu oluyor. Siz beni tanımıyor musunuz? Siz benim adam satmayacağımı bilmiyor musunuz? Siz benim mücadeleyi yarım bırakmayacağımı bilmiyor musunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni üyelere parti rozeti takılmasıyla program sona erdi.

Törene, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA