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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne ayağı Ekim'de hizmete girdi. Hattın İstanbul'u Trakya'ya bağlayacak kalan kesimlerinde ise yapım çalışmaları devam ediyor.

76 KİLOMETRELİK İKİ KESİM

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometre uzunluğunda, saatte 200 kilometre hıza uygun hat inşa ediliyor. Halkalı-Kapıkule hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi ise 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

HALKALI-ISPARTAKULE'DE TÜNEL ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 9 kilometrelik Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli, açık hat, aç-kapa yapılar ve bağlantı tünelleri bulunuyor. Bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama işleri tamamlandı. Tünel, üstyapı ve elektromekanik işler ise sürüyor.

ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY'DE 3 İSTASYON

Yaklaşık 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesimi, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağı kesimde 3 istasyon ve 6 yolcu peronu yer alacak. Projede ayrıca 9 köprü, 6 viyadük ve 18 ekolojik alt ve üst geçit planlanıyor. Toplam uzunluğu 12 bin 210 metre olan TBM tünellerinde kazı çalışmaları devam ediyor.

MARMARAY'IN DEVAMI GİBİ ÇALIŞACAK

Uraloğlu, hattın yalnızca bir hızlı tren hattı olmayacağını, Halkalı'dan sonra Marmaray'ın devamı gibi banliyö hattı olarak da çalışacağını belirtti. Bakanlığa göre bu sayede Esenyurt, Bahçeşehir ve Ispartakule çevresinde yaşayan yaklaşık 3,1 milyon kişi Marmaray ağına bağlanacak. Bu bölgedeki yolcular, Gebze'ye kadar uzanan Marmaray istasyonlarından İstanbul'un büyük bölümüne ulaşabilecek.

4 SAATLİK YOL 1,5 SAATE İNECEK

Hattın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkması bekleniyor. Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi hedefleniyor.

AVRUPA BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Bakan Uraloğlu, projenin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile birlikte Orta Koridor'un Avrupa'ya bağlantısını güçlendireceğini söyledi. Hat, Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'ndan Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu Projesi'nin de batı ucunda yer alıyor.

HEDEF TARİHLER DEĞİŞTİ

Bakan Uraloğlu, Kasım 2024'te Halkalı-Ispartakule kesiminde yüzde 74 ilerleme sağlandığını belirterek çalışmaları 2025 sonunda bitirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Uraloğlu, bu yıl ramazan ayında ise kesimde yapım çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin ve yılbaşında test çalışmalarına başlanmasının planlandığını söylemişti. Uluslararası demiryolu yayını Railway Journal'a göre Halkalı-Ispartakule kesiminin 2027'de, Ispartakule-Çerkezköy kesiminin ise 2028'de hizmete girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA