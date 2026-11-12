Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, evde 32 kilo sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin ve 1 tabanca da bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte bugün Esenyurt ilçesinde bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi. Takibe alınan bir eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Girilen evde yapılan aramalarda 32 kilo sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 2 kilo 800 gram kimyasal katkı maddesi, 1 tabanca ve bu silaha ait 8 mermi ile 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

Servis bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor

Aynı blokta kalıyorlar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar

Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nun başını yakacak iddia
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Geriye gözü yaşlı 3 çocuk ve anılar kaldı