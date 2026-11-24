Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

İstanbul Esenyurt'ta ekmek almaya giden 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayının ardından küçük çocuğun yaşadığı psikolojik travma yürek burktu. Olay sonrası korku yaşayan çocuğun kendi yakınlarına bile çekinerek baktığı öğrenildi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, ailenin komşusu yaşananları anlattı.

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Esenyurt'ta yaşanan olayda, 5 yaşındaki kız çocuğu ekmek almak için evinden çıktığı sırada bir kişinin istismarına uğradı. Olayın ardından büyük korku yaşayan küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğu ve kendi yakınlarına bile korkuyla baktığı belirtildi.

"KENDİ YAKINLARINA BİLE KORKARAK BAKIYOR"

Ailenin komşusu, yaşananların ardından küçük çocuğun durumunun ağırlaştığını belirterek, "Çocuğun olay sonrasında psikolojisi bozuldu, kendi yakınlarına bile korkarak bakıyor" dedi.

İKİ KARDEŞİ TAKİP ETMİŞ

Olayın nasıl yaşandığını anlatan komşu, şüphelinin mahalleye gelerek ekmek almaya giden iki kardeşi takip ettiğini söyledi. Komşunun aktardığına göre, çocuklar eve yöneldiğinde abla çöp atmak için ayrıldı, 5 yaşındaki kardeşi ise kapının önünde bekledi. Şüpheli bu sırada küçük çocuğu bina girişine çağırarak istismarda bulundu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE KANIMIZ DONDU"

Ailenin komşusu, olayın öğrenilmesinin ardından hemen şikayetçi olduklarını ve polisin çalışma başlattığını belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelinin rahat tavırlarına dikkat çeken komşu, "Şahıs güvenlik kamerasında gördüğümüz kadarıyla çok rahattı, sanki daha önce defalarca bu işi yapmış gibiydi. Kanımız dondu görüntüleri görünce" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler