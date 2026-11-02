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İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü

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İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
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Esenyurt'ta sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki taksi, çöken bölümde oluşan çukura girdi. Mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Esenyurt’ta etkili olan şiddetli sağanak yağış, ulaşımda zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle cadde üzerinde aniden çökme meydana gelirken, o sırada yoldan geçen bir taksi oluşan çukura düştü.

TAKSİYİ ÇUKURDAN ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

Aracın çukura saplanması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Mahallelinin çabasıyla taksi mahsur kaldığı yerden çıkarılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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