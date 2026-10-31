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Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı erkeği darbedip taş attı, bazı araçlar zarar gördü

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İstanbul Esenyurt'ta dün gece Ardıçlı Mahallesi'nde bir kadın ile erkek arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, sokak ortasında erkeği darbedip taş attı; taşlar park halindeki bazı araçlara zarar verirken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında darbederek taş attı. Taşlar çevredeki bazı araçlara da zarar verirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, sokak ortasında erkeği darbedip taş attı. Atılan taşlar park halindeki bazı araçlara da zarar verdi. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kadın erkeğe saldırmış, sonra da taş atmış"

Yaşanan anları anlatan olayın olduğu sokakta oturan Sefer Şimşek, "Burada bir olay çıktı ama bizim arabalarımızda bir şey yok. Burada oturanlardan değil. Buradan geçen kişilerdir. Birbirleriyle tartıştılar herhalde. Kadın saldırmış erkeğe. Sonradan taş atmış. Bizim arabalarda bir şey yok. Bu binada da oturmuyor bunlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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