Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta minibüsle gelen 6 hırsız, marketten 3 dakikada 250 bin TL'lik sigara çaldı! O anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta minibüsle gelen 6 hırsız, marketten 3 dakikada 250 bin TL'lik sigara çaldı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta minibüsle gelen 6 hırsız, marketten 3 dakikada 250 bin TL'lik sigara çaldı! O anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde çalıntı bir minibüsle markete gelen 6 kişi, kepengi ve kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheliler yaklaşık 3 dakikada 250 bin TL değerinde sigarayı alıp aynı araçla kaçtı. Alarm sesine koşan mahalle sakinlerinin bağırışları hırsızları durdurmadı; yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızlar, minibüsü girişe yanaştırıp, kepenk ve kapısını kırarak içe girdikleri marketten yaklaşık 3 dakika içerisinde 250 bin TL değerinde sigarayı çalarak kaçtı. Şüphelilerin kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlenirken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

MİNİBÜSLE GELİP KEPENGİ KIRDILAR

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 şahıs daha önceden gözlerine kestirdikleri bir markete minibüsle geldi. Market girişine yanaştırdıkları araçtan inen şahıslar, kısa sürede kepenk ve kapıyı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 3 dakika içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerindeki sigarayı çalan şahıslar, geldikleri araçla kaçtı.

Soygun sırasında alarmın çalmasıyla çevredeki vatandaşlar bağırarak hırsızlara müdahale etmeye çalıştı. Olaydan dakikalar sonra iş yerine gelen iş yeri sahibi durumu polise bildirirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Soygunda kullanılan aracın ise çalıntı olduğu öğrenildi.

SANKİ KENDİ EVLERİNE GİRER GİBİ

Hırsızlık olayına tanık olan mahalle sakini Bülent Engin, "Sabah 07.00 ile 07.20 arasında gelişen bir olay. İnsanlar sabah namazından camiden gelirken buraya bir tane beyaz minibüsün yanaştığını görüyorlar. Kapıyı zorlamışlar, açamayınca ellerindeki levye ile kapının kepengini çıkarmışlar. Camı açamayınca levye ile cama vurmuşlar. Camı da kıramayınca kapıyı komple kırmışlar. Gürültü ile dışarı fırladım, bağırdık ama bizi duymuyorlarmış gibi davrandılar. 250, 350 bin TL bir zarara sokup rahat bir şekilde çekip gittiler, sanki kendi evine giriyorlarmış gibi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

ABD seçimleri piyasaları fena vurdu!
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu

İş adamı yanarak can vermişti! Şüpheler tek noktada
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

Haberi alınca sevinçten deliye döndüler!