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İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Yaşlı bir adam tartıştığı gencin itmesiyle yere düşerken, kafasını parke taşlarına vurdu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre misafiri geleceği için boş park yerinde bekleyen yaşlı adam ile komşusu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda genç komşu yaşlı adamı iterek yere düşürdü. O sırada yaşlı adam yerde duran parke taşına başını vururken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı