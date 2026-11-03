Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta operasyonda 23 yıl hapis cezalı firari hükümlü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen hükümlü, Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da, hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Ekipler, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında bulunan bir şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütünü inceledi.

Çalışmalarda yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen M.S'nin 6 farklı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

Firari hükümlü M.S, Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Mersin'de 19 yıl önceki 'mumya ceset' cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Mumya ceset vahşetinde karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul yine kıpkırmızı oldu
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

Yine olmadı! Buraya kadarmış

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam