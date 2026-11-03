Esenyurt'ta operasyonda 23 yıl hapis cezalı firari hükümlü gözaltına alındı

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İstanbul'da, hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Ekipler, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında bulunan bir şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütünü inceledi.

Çalışmalarda yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen M.S'nin 6 farklı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

Firari hükümlü M.S, Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA