Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Durağı'nda iki metrobüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Durağı'nda iki metrobüs çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA