Esenyurt'ta, kedi tartışması yüzünden Ahmet Öksüz'ün komşusu tarafından vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Öksüz'ün vuruma anı ve çevredekilerin kaçma anı görülüyor.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi dün saat 15.00 sıralarında bir dönerci dükkanının önünde Ahmet Öksüz'e (39) ait kediler, komşusu olduğu öğrenilen Emre Y.'nin (29) evine girmesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Y., yanında bulunan tabancayla Ahmet Öksüz'e ateş açmıştı. Sırt bölgesinden iki kurşun isabet eden Öksüz, hayatını kaybetmişti. Ahmet Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Bugün kavga anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öksüz'ün vurma anı ve çevredekilerin kaçması görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı