Esenyurt’ta 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz eden şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ekmek alıp evine dönen 5 yaşındaki kız çocuğu, kapısının önünde bekleyen bir kişinin tacizine uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi evine düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 5 yaşındaki bir kız çocuğu, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada tacize uğradı. Şüphelinin çocuğa yönelik eylemleri çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KÜÇÜK ÇOCUĞU KAPISININ ÖNÜNDE BEKLEDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin evin kapısının önünde beklediği ve gelen küçük çocuğu zorla öptüğü ve tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki adresini tespit eden ekipler, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. C.K. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.