Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 5 yaşındaki bir kız çocuğu, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada tacize uğradı. Şüphelinin çocuğa yönelik eylemleri çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KAPISININ ÖNÜNDE BEKLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin evin kapısının önünde beklediği ve gelen küçük çocuğu zorla öptüğü ve tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki adresini tespit eden ekipler, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. C.K. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler