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Fren yerine gaza basan sürücünün cipi Esenyurt'ta boşluğa düştü, 3 kişi yaralandı

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Fren yerine gaza basan sürücünün cipi Esenyurt'ta boşluğa düştü, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Fren yerine gaza basan sürücünün cipi Esenyurt'ta boşluğa düştü, 3 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta sürücünün fren yerine gaza bastığı cip, iş yerinin merdivenlerine çarptıktan sonra takla atarak bina boşluğuna düştü. Kazada aralarında cip sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, bir iş yerinin merdivenlerine çarptıktan sonra takla atarak bina boşluğuna düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.10 sıralarında Turgut Özal Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü S.K.'nin fren yerine gaza bastığı 06 CHZ 28 plakalı cip bir iş yerinin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, merdivenlerin yanındaki bina boşluğuna düştü. Bu sırada bina boşluğunda sohbet eden 3 kişi, hızla gelen aracı saniyeler önce farkederek son anda kaçtı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü S.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin gelen cipi farkettikleri ve aracın bina boşluğuna düştüğü görüldü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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