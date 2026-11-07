Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yenerek puanını 19'a çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor puanını 19'a yükseltirken Eyüpspor 3 puanla son sırada kaldı.

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Melek Dakan düdük çaldı. Dakan'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Samet Çiçek üstlendi. Ev sahibi Eyüpspor mücadeleye "Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Boutobba, Sabiri, Pintor ve Abdullahi" 11'i ile başladı. Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Daniel Agyei, Baku ve Aye" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 5'inci dakikada öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrasında sol kanatta topla buluşan Berkan ortasını yaptı. Aye'nin çevirdiği topta Sissoho'nun şutunda kaleci Moldovan'ın güçlükle çeldiği topu Agyei, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Kocaelispor, 28'inci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Tayfur'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Rivas, topu yerden ceza yayına doğru çevirdi. Berkan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi22

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı