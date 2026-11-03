Esenyurt'ta su basan evlere Valilik ve Kaymakamlıktan mobilya desteği verildi

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İstanbul'da geçen haftalarda etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt'ta evlerini su basan vatandaşlara mobilya ve çeşitli ev eşyası desteğinde bulunuldu.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen haftalarda etkisini gösteren sağanak nedeniyle evleri su basan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Esenyurt Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyenin ortaklaşa başlattığı hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Valiliği ve Kaymakamlık tarafından temin edilen mobilya, baza ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyası, ekipler tarafından adreslere götürülerek teslim edildi.

Kaynak: AA