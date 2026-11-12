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Esenyurt'ta iş yerinin önünde bekleyen 1 kişi silahlı saldırıda bacağından yaralandı

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Esenyurt'ta iş yerinin önünde bekleyen 1 kişi silahlı saldırıda bacağından yaralandı Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta iş yerinin önünde bekleyen 1 kişi silahlı saldırıda bacağından yaralandı
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Esenyurt'ta iş yerinin önünde bekleyen 1 kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısında bacağından yaralandı. Saldırganlar koşarak kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi bulunmayan yaralı için polis saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, iş yerinin önünde duran adama silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda vatandaşın bacağından yaralandığı öğrenilirken, saldırganlar koşarak kaçtı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde bekleyen bir vatandaş kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, vatandaşı bacağından vurduktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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