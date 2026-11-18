Esenyurt'ta yol verme kavgasında iki sürücü tekme ve yumrukla birbirine saldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Mehterçeşme'de dün öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, hakaretlerin ardından araçlardan inilmesiyle kavgaya dönüştü. Bir yolcunun da katıldığı tekme ve yumruklu kavgayı çevredekiler ayırırken, o anlar trafikte bekleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ESENYURT'ta iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşılaşan iki otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret etmesinin ardından araçlarından inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Bir otomobildeki yolcunun da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. O sırada oluşan trafik nedeniyle beklemek zorunda kalan başka bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.