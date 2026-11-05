Esenyurt'ta 'Erdemli İnsan, Güvenli Toplum Çalıştayı' düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

??????? Esenyurt'ta İstanbul Üniversitesi ile Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Erdemli İnsan, Güvenli Toplum Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde düzenlenen çalıştaya Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rabia Nergiz Dağoğlu Sakin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun katıldı.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla düzenlenen çalıştayda, değerler eğitimi, bağımlılıkla mücadele, dijital dünyanın etkileri ve kurumlar arası işbirliği ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Çobanoğlu, akademik başarının önemine değinerek, çocukların iyi insan olarak yetiştirilmesinin her şeyden önce geldiğini söyledi.

Çobanoğlu, ilçede çocukların gelişimini desteklemek amacıyla son 3 yıldır spor kulüpleri kurduklarını, okullarda müzik sınıfları açmaya çalıştıklarını ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dağoğlu Sakin de bilginin kolay ulaşılabilir hale geldiğini belirterek, asıl önemli olanın bu bilgiyi ahlak, vicdan ve sorumluluk bilinciyle kullanmak olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun ise değerlerin yalnızca öğretilmesinin değil, günlük yaşamda davranışa dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Güvenli bir toplum oluşturmanın yalnızca polisiye tedbirlerle mümkün olmadığını belirten Coşkun, çalıştaydan çıkacak önerilerin aileler, okullar ve kurumlar için somut bir yol haritasına dönüşmesini temenni etti.

Programda Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk de "Toplum, Aile ve Okul Bağlamında Ergeni Anlamak" başlıklı konuşma yaptı.

Çalıştay kapsamında eş zamanlı olarak "Çocuk-Ergen: Gelişim Çağında Değer İnşası", "Aile: Erdemli Birey Olmanın Temeli", "Okul: Erdemli Davranışların Geliştiği Ortam", "Toplum: Sağlıklı Bir Toplumda Erdem Olgusunun Önemi", "Dijital Çağda Birey Olmak" ve "Kurumlar: Güvenli ve Erdemli Toplum Yapısının İnşasındaki Rolü" başlıkları altında altı tematik masa çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA