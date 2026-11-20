Doğan Can CESUR / İSTANBUL – ESENYURT'ta dönercide çalışan Ahmet Öksüz (39), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan Emre Y.'yi (29) polis ekipleri silahıyla yakaladı. Tutuklanan Emre Y.'nin ifadesinde, "Yaklaşık 2 yıl önce evimizde bulunan kedi Ahmet'in evine gitmiş, perdesini tırmalamış. Perdesi zarar görünce benden para istemeye başladı. Bunu 30-35 kez tekrarlayarak benden para istemeye devam etti" dediği öğrenildi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönercide çalışan Ahmet Öksüz, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sırtına isabet eden 2 mermiyle ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Emre Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla birlikte yakaladı.

11 EMNİYET KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette 5'i 'kasten yaralama', 2'si 'tehdit' olmak üzere toplam 11 emniyete geliş kaydı bulunan Emre Y.'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KEDİ PERDESİNİ TIRMALADI, 30-35 KEZ PARA İSTEDİ'

Emre Y.'nin ifadesinde, "Ahmet Öksüz komşum olur. Yaklaşık 2 yıl önce evimizde bulunan kedi Ahmet'in evine gitmiş, perdesini tırmalamış. Perdesi zarar görünce benden para istemeye başladı. Bunu 30-35 kez tekrarlayarak benden para istemeye devam etti. Oturduğumuz eve sürekli gelmekteydi, ben de gelmesini istemiyordum. Ahmet, babama ve anneme 'sizi bu binada kimse istemiyor' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben sigara içiyorum ancak Ahmet'in kapısının önüne yanan sigara veya izmarit gibi bir şey bırakmadım. Ben olay günü saat 14.30 sıralarında evde dolap kurulumu vardı, yemek yemek üzere evden çıktım" dediği öğrenildi.

'BACAKLARINA ATEŞ EDECEKTİM MERMİ SIRTINA GELDİ'

Emre Y.'nin ifadesinin devamında, "Olay günü dönerciye gittim ve pilav üstü döner söyledim. Masaya oturdum, siparişi beklemeye başladım. Geldiğimde o yoktu, göremedim onu. Geldi, masama oturdu, daha önceki husumetlerini anlatmaya başladı. Bana 'paramı vermedin, senden rahatsız oluyorum, şerefsiz' dedi. Anneme ve kız kardeşime 'başlarım annenle kız kardeşine' diyerek sinkaflı küfürler etti. 'Sen kimsin, sana burada döner falan yok' dedi. Ben de 'burada dönerimi yiyeceğim' diyerek uzaklaşmasını istedim. Bana 'gel dışarı' dedi. Daha sonra o dışarı çıktı, ben de arkasından dışarı çıktım. 'Seni döverim, sen kimsin?' diyerek tehdit etmeye devam etti. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben kimseye benzemem' dedi. En son elini cebine atar gibi oldu. Ben de bıçak çıkaracak zannettim, korktum. Bel çantamın içerisindeki silahı çıkardım. O şahıs silahı görünce sırtını döndü, sanırım mermi sırtına geldi. Tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum çünkü çok sinirliydim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı