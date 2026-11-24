Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, sevk adli makamlarca tutuklandı.

Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde 21 Kasım'da iddiaya göre, bir şahıs, evden ekmek almaya giden 2 kız çocuğu takip etmeye başlamış, abla kardeşini apartman girişinde bırakarak çöp atmaya giderken, adam ise takip ettiği çocuğun yanına gelmişti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şahıs ise 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmuştu. Olayın ardından kimliği tespit edilen şüpheli C.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K.'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı