Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısların sokak ortasında başlayan tartışması, bıçaklı kavgayla son buldu. Olayda taraflardan biri tartıştığı şahsı bıçaklayarak kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yabancı uyruklu 4 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmada 3 şahıs kaçarken 1'i diğerlerinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine elen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı