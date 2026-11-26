Esenyurt'ta korna çalan sürücüye yumruk atma girişimi kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün, iddiaya göre korna çalınmasına öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inip küfürler savurdu. Aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilirken o anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kameraya yansıdı. Aniden önüne kıran otomobile korna çalarak tepki gösteren sürücü, saldırıya uğradı. Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aniden şerit değiştiren sürücüye, önüne krıdğı bir başka sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfürler savurdu. Aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı