Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kameraya yansıdı. Aniden önüne kıran otomobile korna çalarak tepki gösteren sürücü, saldırıya uğradı. Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aniden şerit değiştiren sürücüye, önüne krıdğı bir başka sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfürler savurdu. Aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı