Hakkari Yüksekova'da fırtınada kavak ağaçları kökünden söküldü, can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Esenyurt Mahallesi'nde bazı kavak ağaçları kökünden sökülerek devrilirken mahallede hasar oluştu, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınaya dönüşen şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Esenyurt Mahallesi'ndeki bazı kavak ağaçları kökünden sökülerek devrildi. Mahalle sakinlerinden Feyzi Baki, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarla uyandıklarını söyledi. Fırtınanın mahallede hasara yol açtığını ifade eden Baki, "Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle mahallemizdeki birçok kavak ağacı kökünden kırılarak devrildi. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmamış olmasıdır" dedi.