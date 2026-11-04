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İstanbul Esenyurt'ta sürücü gaza bastı, aracı bina boşluğuna düştü, 3 kişi yaralandı

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İstanbul Esenyurt'ta sürücü gaza bastı, aracı bina boşluğuna düştü, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
İstanbul Esenyurt'ta sürücü gaza bastı, aracı bina boşluğuna düştü, 3 kişi yaralandı
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İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde fren yerine gaza basan sürücünün aracı iş yerinin merdivenine çarpıp takla atarak bina boşluğuna düştü. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı; boşlukta sohbet eden 3 genç ise son anda kaçtı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü önce bir iş yerinin merdivenlerine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü. Kazanın yaşandığı alanda sohbet eden 3 genç son anda aracı görerek kaçarken, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, 06 CHZ 28 plakalı aracın sürücüsü S.K., fren yerine gaza bastı. Saniyeler içerisinde hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K., sokaktaki iş yerinin merdivenine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü. Bina boşluğunda sohbet eden 3 genç aracı saniyeler önce fark ederek kaçarken, çevredekiler koşarak araçtakilere müdahale etti. Araç sürücüsü S.K. da dahil 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrasında oluşan panik kameraya yansıdı.

Kazanın ilk anlarında koşarak yaralılara müdahale eden İsmail Bayar, "Kadın herhalde heyecan yaparak fren yerine gaza bastı. Zaten hızlı geliyordu. Önce emlakçının merdivenlerine çarptı, ardından ise takla atarak bina boşluğuna düştü. Hemen yardıma koştum. Kadın o anlarda şoktaydı ve hemen araçtan çıkardık. O ve yanındaki adam hafif şekilde yaralanmıştı. Aracın düştüğü yerde de 3 genç sohbet ediyordu, onlarda son anda kurtuldu. Allah'tan oraya düştü yoksa caddeye dalacak ve daha büyük bir kazaya neden olacaktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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