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İstanbul Esenyurt'ta hücre evine baskın yapıldı, 23 yıl cezası olan şüpheli yakalandı

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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Esenyurt'taki hücre evinde yakalandı. Yurt dışına firar hazırlığındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki şüpheli, Esenyurt'taki hücre evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olan ve 6 farklı suçtan toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüphelinin izine ulaşıldı.

Yurt dışına firar etme hazırlığında olduğu belirlenen şüphelinin, Esenyurt ilçesinde bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında M.S., isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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