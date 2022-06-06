Esenler Haberleri - Esenler Haber - Haberler

TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti

İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

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