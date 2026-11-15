Esenler'de restoranda yemek yiyen 34 yaşındaki kişi silahlı saldırıda yaralandı

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ESENLER'de A.K.(34), restoranda yemek yerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan A.K. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.20 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yerken A.K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen A.K. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı