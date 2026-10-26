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Esenler'de 19 yaşındaki gence saldıran 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı

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Esenler'de 19 yaşındaki gence saldıran 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Esenler'de 19 yaşındaki gence saldıran 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı
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İstanbul Esenler'de 24 Ekim'de 19 yaşındaki gencin sokakta darbedilip bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası incelemesiyle kimlikleri belirlenen şüphelilerden birinin genci bıçakladığı, diğer üçünün darbettiği tespit edildi.

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki genci, sokak ortasında darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli yakaladı.

Olay, 24 Ekim'de Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kalabalık bir grubun bıçaklı kavga ihbarını alan polisler, sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 19 yaşındaki A.P.'nin kalabalık bir grup tarafından önce darbedildiğini, ardından da bıçaklanarak kanlar içinde bırakıldığını belirledi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce çevredeki güvenlik kameraları incelenerek, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, A.P.'yi bıçaklayan şahsın 18 yaşındaki İ.H. olduğu, gruptaki diğer şüpheliler D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S.'nin (18) ise olay anında genci darbettikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla İ.H., D.K., M.H. ve E.H.S. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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