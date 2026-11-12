Esenler Erokspor, Gence'yi 97-66 yenerek Avrupa Kupası'nda 6'da 6 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu altıncı haftasında konuk olduğu Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 yendi.

Gence Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 üstün bitiren İstanbul ekibi, soyunma odasına da 55-29 önde gitti.

Üçüncü periyodu 78-48 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmadan da 97-66 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor, elde ettiği galibiyetle Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptı.

Gence ise gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA