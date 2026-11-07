Koşukavak, Muğlaspor'un 5-0 yenilgisi sonrası ligde kalmanın öncelik olduğunu söyledi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, üst üste alınan ağır mağlubiyetlerin ardından takımın toparlanması gerektiğini belirterek, ligde kalmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Koşukavak, takımının Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı değerlendirmede, son iki haftada alınan kötü sonuçlara rağmen takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Takımın özellikle kadro kalitesi yüksek rakipler karşısında oyun kontrolünü sağlamakta zorlandığını ifade eden Koşukavak, tecrübe eksikliği ve bireysel hataların sonuçlara yansıdığını kaydetti.

Geçen hafta Kayserispor deplasmanında erken gelen gollerin ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini hatırlatan Koşukavak, benzer sorunları son karşılaşmada da yaşadıklarını belirtti.

Takımın öncelikli hedefinin ligde kalmak olduğunu, ağır mağlubiyetlerin ardından takımı yeniden ayağa kaldırmak için birlik ve sağduyuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Koşukavak, "Benim öncelikli görevim bu takımı yeniden ayağa kaldırmak. Bu takım İstanbulspor'u 5-0 yenebiliyor, deplasmanda Manisa FK'yi mağlup edebiliyorsa gerçek rakiplerinin kim olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Üst seviye kadrolara ve oyunculara sahip takımlara karşı da oynamayı öğrenmeliyiz. Sakin kalıp hızlı şekilde toparlanmamız gerekiyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Muğlaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten memnun olduğunu belirterek, takımın gelişimini sürdürmesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Skoru bulduktan sonra oyunun kontrolünü ellerinde tutmaya ve hücum etkinliğini artırmaya çalıştıklarını aktaran Karaman, özellikle rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu daha iyi yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Takımın son haftalarda hücum performansını artırdığını anlatan Karaman, "Skor bizim açımızdan son derece sevindirici. Ancak benim için takımın ve oyuncu grubunun nasıl geliştiği, bu ligde nerelere gelebileceğimiz daha önemli." dedi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a da destek veren Karaman, rakip takımın yeni kurulduğunu ve çok sayıda transfer yaptığını hatırlatarak, Koşukavak'ın tecrübeli ve bu ligin önemli teknik direktörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA