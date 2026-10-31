Hikmet Karaman kimdir? Keçiörengücü'nü 3-2 yenen Erokspor'un 66 yaşındaki hocası

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Esenler Erok spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi. Erok spor'un gollerini Mame Mor Faye, Kubilay Kanatsızkuş ve Bahadır Öztürk attı; Keçiörengücü'nün golleri Diouf ve İshak Karaoğul'dan geldi. Takımın başında 10 Eylül 2026'dan beri Hikmet Karaman var.

Karaman göreve geldiğinde Erok spor ilk altı maçında kazanamamış, 4 puanla 17. sıradaydı. 30 Ekim akşamki galibiyetle puanını 15'e çıkaran takım, son beş maçında üçüncü kez kazandı.

HİKMET KARAMAN KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Hikmet Karaman, maçtan sonra 1-0 geriden gelip 3-2 kazanan oyuncularını kutladığını söyledi. Takımının maça tedirgin başladığını, sonra oyunun kontrolünü aldığını anlattı. Rakibin golünün bir korner sonrasında geldiğini, Kubilay Kanatsızkuş'un da sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Sonradan oyuna giren Hayrullah'ın galibiyette büyük payı olduğunu söyledi.

Karaman, maça çok sayıda gelen taraftara teşekkür etti ve ligin daha fazla seyirciye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hakemlere de değindi: orta hakemin hata yapabileceğini ama VAR'daki hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ona göre maçtaki bir taç kararı Erok spor lehine verilmeliydi.

HİKMET KARAMAN KİMDİR?

Hikmet Karaman, 1998'den bu yana Süper Lig ve 1. Lig'de çok sayıda kulübü çalıştıran Türk teknik direktör. Antrenörlüğe Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başladı. İlk kez 1998'de Zeytinburnu spor'da takımın başına geçti. Bir dönem televizyonda spor yorumculuğu da yaptı.

HİKMET KARAMAN KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Karaman 66 yaşında. 9 Mart 1960'ta doğdu; Zeytinburnuspor'da ilk kez teknik direktör olduğunda 38 yaşındaydı.

HİKMET KARAMAN EROKSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Hikmet Karaman, 10 Eylül 2026'da Esenler Erokspor'un teknik direktörü oldu. Kulüp, istifa eden Mustafa Gürsel'in yerine onu getirdi. Aynı gün Iğdır FK de CEO olarak görev yapan Karaman'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Karaman, Kenan Koçak'ın ayrılmasının ardından 14 Mart 2026'da Iğdır FK'nın teknik direktörü olmuş, daha sonra kulüpte yöneticiliğe geçmişti. Erokspor'la ikinci ayında, Keçiörengücü maçından beş gün önce, Batman Petrolspor karşısında 2-0 öne geçtikleri maçı 3-2 kaybettiler.

HİKMET KARAMAN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Hikmet Karaman, Zeytinburnuspor'dan sonra Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'u çalıştırdı. Çaykur Rizespor'un başına üç ayrı dönemde geçti; en uzun görevi 2014-2017 arasıydı. Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nü de birden fazla kez çalıştırdı. 2012-2013 sezonunda üç farklı kulüpte görev yaptı.

2024-2025'te Moldova'da Zimbru Chişinau'nun başındaydı. Orada 18 maçta 2,11 puan ortalaması tuttu ve takımı Avrupa kupalarına taşıdı. Ardından Türkiye'ye dönüp önce Iğdır FK'da, şimdi de Esenler Erokspor'da çalışıyor.

HİKMET KARAMAN HANGİ KUPAYI KAZANDI?

Hikmet Karaman, kariyerinin en büyük başarısını Kocaelispor'da yaşadı. Takımın başında olduğu 2001-2002 sezonunda Kocaelispor Türkiye Kupası'nı kazandı.