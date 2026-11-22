Glint Çayırova Belediyespor, 9. haftada Esenler Erokspor'u 85-78 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 85-78 yendi. Bu sonuçla Glint Çayırova Belediyespor sahasındaki maçtan galibiyetle ayrılırken Esenler Erokspor 85-78'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Çayırova Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Murat Ciner
Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 12, White Jr 18, Simmons 7, Sulaimon 12, Sokolowski 1, Canberk Kuş 18, Kartal Özmızrak 2, Enes Berkay Taşkıran 11, Nate Watson 4
Esenler Erokspor: Jerome 21, Egehan Arna 9, Webb 3, Yebo 6, McCollum 14, Muhsin Yaşar 6, Amadou Sow 6, Yunus Emre Sonsırma 4, Usher 5, Melih Tunca 4, Van der Vuurst
1. Periyot: 25-15
Devre: 45-37
3. Periyot 63-55
Beş faulle çıkanlar : 38.63 White Jr (Glint Çayırova Belediyespor), 39.41 Amadou Sow ( Esenler Erokspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 85-78 yendi.