Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 90 dakika boyunca sergiledikleri oyundan memnun olmadıklarını ifade ederek, "Boluspor maçında bu performansın çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "3 puan önemli. Oyunun ilk 15 dakikası hem önde baskılarımız hem de oyunu kontrol edip erken gol bulma niyetindeydik ama 20. dakikada golü yedik. 45. dakikada da beraberliği atarak içeri girmemiz en azından devre arası konuşmalarımızı, taktik düşüncelerimizi takıma aktarma açısından pozitif bir süreci yaşadık. İkinci yarıda da oyun biraz daha istediğimiz gibiydi ve golü de bulduk. Antalyaspor zor bir takım. Bunu unutmamak lazım. 90 dakikalık oynadığımız oyundan hiçbirimiz memnun değiliz. Son oynadığımız maçta da hem iyi futbol hem de 5-0 gibi farklı bir skor vardı. Bu milli takım arası acaba hızımızı kesecek mi yoksa bıraktığımız yerden devam edeceğiz mi diye düşünüyordum. Çünkü hafta içi antrenmanlarda da biraz o durgunluğu gördüm. Belki top kaybında preslerde fena değildik ama topa sahip olduğumuz zaman fazla uzun toplar oynadık. Gereksiz son pas hataları yaptık. Aslında son maç üzerinden üzerine koyup gitmemiz gerekiyordu. 3 puanı aldık. En azından play-off bölgesinin hemen ensesine yapıştık. Bu haftayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Boluspor dün oynadığı maçta genç, koşan, disiplinli oynayan ve Karagümrük gibi iddialı bir takım karşısında deplasmanda 1 puan almasını bilen bir takım. Dolayısıyla bu maçın çok daha fazla üstüne çıkmamız gerekiyor. Belki de bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerekiyor. Onun için oyunun gelişim anlamında bu maçta fazla bir şey göstermedik. İnşallah bu haftaki çalışmadan sonra Boluspor deplasmanda bunu gösterip, diğer kalan maçlarımıza yayıp ilk devreyi nerede bitirdiğimize bakacağız. Ona göre de kulüp yapacağı transfer veya oyuncu kadrosunu şekillendirecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı